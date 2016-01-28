Рада в першому читанні підтримала законопроект, який дасть старт великій приватизації

Депутати Верховної Ради в ході голосування за основу забезпечили підтримку депутатського законопроекту, що передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних державних підприємств під час проведення їх приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході голосування за основу законопроект про внесення змін до приватизаційного процесу підтримали 237 депутатів при 226 необхідних.

Також даний законопроект регламентує залучення радників при проведенні приватизації стратегічних підприємств. Крім того, згідно з документом, до приватизації не будуть допущені резиденти країни-агресора.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня після кількох спроб у ході сигнального голосування депутати не змогли забезпечити підтримку даного законопроекту.

Перший заступник голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко під час виступу в парламенті закликав депутатів підтримати законопроект і зазначив, що до нього внесені всі запропоновані депутатами поправки.

Голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики Андрій Іванчук повідомив, що, згідно із законопроектом, радники зможуть залучатися лише для стратегічних підприємств групи «Г» за рахунок коштів державного бюджету, коштів міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Народний депутат Віктор Пинзеник закликав парламентаріїв голосувати за законопроект, оскільки в ньому є дві важливі норми – скасування продажу 5-10% акцій держкомпаній на біржах, що не дозволить знизити вартість об'єкта, і заборона брати участь у приватизації резидентам країни-агресора.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус не раз закликав парламентаріїв підтримати даний законопроект. За його словами, він, в свою чергу, сприятиме початку прозорої приватизації.

Читайте такожВелика приватизація в Україні: з молотка пустять 25 найбільших держпідприємств

Також міністр зазначив, що від прийняття цього документа залежить дата початку продажу держпакета акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції – Одеського припортового заводу. За словами Абромавичуса, у разі неприйняття законопроекту дата продажу ОПЗ, 6 обленерго, «Центренерго» і ряду ТЕЦ переноситиметься.