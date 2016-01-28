В Україні має залишитися не більше 250 держкомпаній - голова АП

Голова Адміністрації президента України Борис Ложкін заявляє, що в Україні має залишитися не більше 250 державних компаній.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню EurActiv.

За його словами, в сучасній Україні державні компанії залишаються джерелом корупції.

«Є 3 тис. державних компаній, з яких 1,6 тис. ще працюють. Ми повинні мати 200 державних компаній, або 250 максимум. Решта повинні бути продані як можна швидше протягом найближчих кількох років», - заявив він.

За словами голови АП, багато людей, серед яких посадові особи міністерств, прокуратури, парламенту та інших установ намагаються заробити «брудні» гроші.

Крім того, він вважає, що держава не є хорошим менеджером, і це не тільки в Україні.

Водночас, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на інвестиційному форумі в Києві заявив, що державні компанії в Україні, загальна кількість яких досягає 824, становлять 10% ВВП.

“Україна досі володіє 824 державними підприємствами, і це, очевидно, дуже велика цифра. Навіть з урахуванням того, що вони становлять невелику частину ВВП - близько 10%", - сказав він.

За словами міністра, держава не в змозі ефективно керувати подібним кількістю компаній.

"2016 рік - це передусім рік, в якому повинна пройти масова приватизація", - підкреслив голова Мінекономрозвитку.

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Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради сьогодні, 28 січня, в ході голосування за основу забезпечили підтримку депутатського законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних державних підприємств при проведенні їх приватизації.