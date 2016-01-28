ОПЗ може бути виставлений на продаж уже в квітні

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Фонду держмайна України Ігор Білоус.

«Нарешті ми можемо сподіватися, що приватизаційний процес зрушить з місця. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2319д (передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних державних підприємств при проведенні їх приватизації - УНІАН). Тепер залишилося провести законопроект через друге читання, і тоді ми гарантуємо проведення прозорої і вигідної для держави приватизації, - зазначив Білоус. - А це означатиме залучення в економіку інвестицій, створення сприятливого інвестиційного клімату і, звичайно, надходження в державний бюджет. Якщо за два тижні законопроект буде ухвалено в цілому, можемо говорити про виставлення ОПЗ на продаж уже в квітні».

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Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила законопроект №2319д у першому читанні сьогодні, 28 січня, 237 голосами «за». Голосування щодо цього законопроекту проходило загалом більш як 13 разів - з листопада 2015 року. Однак усі спроби знайти компроміс у сесійній залі не мали успіху, попри підтримку документа з боку профільного комітету парламенту, а також ряду депутатів.

Крім того, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус неодноразово закликав парламентаріїв підтримати законопроект, який повинен сприяти початку прозорої приватизації.

У свою чергу голова ФДМУ зазначив, що прийняття законопроекту та розблокування процесу продажу держактивів дасть змогу акумулювати до бюджету в 2016 році близько 30 млрд грн проти запланованих 17 млрд грн.