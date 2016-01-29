Абромавичус назвав головну точку зростання української економіки

Приватизація держкомпаній є головною точкою зростання української економіки, оскільки вона сприяє приросту прямих іноземних інвестицій, робочих місць і знижує корупційні ризики в управлінні підприємствами. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

«У нашому баченні сьогодні приватизація - це головна точка зростання економіки і найефективніший спосіб залучення прямих іноземних інвестицій. Це також ефективний спосіб боротьби з корупцією, створення нових робочих місць, залучення недорогого кредитного ресурсу, відкриття нових ринків реалізації продукції», - сказав він.

Абромавичус подякував депутатам за прийняття у четвер, 28 січня, у першому читанні законопроекту про внесення змін до приватизаційного процесу.

«Він (законопроект - УНІАН) відкриє шлях до прозорої та професійної приватизації, на яку ми чекаємо вже давно», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради під час голосування за основу забезпечили підтримку депутатського законопроекту, що передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних державних підприємств під час проведення їх приватизації.

Також даний законопроект регламентує залучення радників при проведенні приватизації стратегічних підприємств. Крім того, згідно з документом, до приватизації не будуть допущені резиденти країни-агресора.

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Абромавичус неодноразово закликав парламентаріїв підтримати даний законопроект. Міністр відзначав, що від ухвалення цього документа залежить дата початку продажу держпакету акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції - Одеського припортового заводу. За словами Абромавичуса, у разі неприйняття законопроекту дату продажу ОПЗ, 6 обленерго, «Центренерго» і ряду ТЕЦ буде перенесено.