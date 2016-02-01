У Мінекономрозвитку підрахували, скільки принесе бюджету велика приватизація

Продаж 345 державних компаній, включених до приватизаційного списку, може залучити 3 мільярди доларів, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Адомас Аудицкас на своїй сторінці в Facebook.

"Продаж 345 держкомпаній потенційно може згенерувати 3 мільярди доларів, якщо приватизація буде ефективною, прозорою і конкурентною. Але наша команда виступає за приватизацію не заради грошей. Ми розглядаємо її як спосіб подолати корупцію в держкомпаніях. Невідповідного часу для цього не буває", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2016 рік передбачає залучення 17,1 мільярда гривень від приватизації.

Верховна Рада 28 січня у першому читанні підтримала депутатський законопроект, який передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних державних підприємств при проведенні їх приватизації.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус неодноразово закликав парламентаріїв підтримати даний законопроект. За його словами, він, в свою чергу, сприятиме початку прозорої приватизації.

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Також міністр зазначив, що від прийняття цього документа залежить дата початку продажу держпакету акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції – Одеського припортового заводу. За словами Абромавичуса, у разі неприйняття законопроекту, дата продажу ОПЗ, 6 обленерго, "Центренерго" і низки ТЕЦ буде переноситися.