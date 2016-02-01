Гонтарева вважає, що від приватизації можно отримати більше, ніж закладено у бюджеті

Національний банк України очікує, що приватизація, запланована на 2016 рік, принесе державному бюджету 1 млрд доларів.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева під час прес-конференції.

«У бюджеті закладено еквівалент 17 млрд грн від приватизації. Насправді, якщо говорити про приватизацію, то десь на 1 млрд доларів ми бачимо цього року», - сказала вона.

За її словами, регулятор очікує початку масштабної приватизації, яка дасть змогу збільшити приплив прямих інвестицій в Україну, що у свою чергу збільшить пропозицію валюти на ринку і дасть змогу НБУ викуповувати валюту для поповнення резервів.

«Щойно ми від слів перейдемо до справи, ви все побачите, як резерви у нас зростатимуть і як ситуація стабілізується», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 млн грн, що втричі нижче від аналогічного показника 2014 року, і становить 0,09% від встановленого минулого року плану - 17 млрд грн.

28 січня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №2319д про внесення в приватизаційне законодавство змін, що дозволяють скасувати обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних підприємств. Ухвалення документа в цілому дасть змогу розблокувати процес великої приватизації в Україні, запланований на 2016 рік.

В уряді припускають, що Україна могла б продати в 2016 році близько 25 держкомпаній, виручивши в бюджет близько 30 млрд грн. Серед першочергових на продаж стоять Одеський припортовий завод – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні, а також держхолдинг «Центренерго». У разі, якщо Верховна Рада ухвалить необхідні закони, ОПЗ може бути виставлений на продаж уже в квітні.