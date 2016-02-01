Путін для покриття дірки в бюджеті готує велику приватизацію

Президент Росії Володимир Путін наказав уряду зберегти контроль в стратегічних компаніях за державою під час проведення приватизації, не продавати активи "за безцінь" і шукати покупців в російській юрисдикції, але не за гроші держбанків, повідомляє Рейтер.

"В результаті приватизації держава не повинна втратити контроль над стратегічно важливими підприємствами. Підкреслю - контрольний пакет акцій системоутворюючих компаній з державною участю потрібно принаймні сьогодні зберігати в руках держави", - сказав у понеділок Путін на нараді, присвяченій питанням приватизації.

Він не назвав, частки в яких компаніях можуть бути приватизовані цього року. На нараді були присутні голови Алроси, РЖД, Башнефти, ВТБ, Аерофлоту, Роснефти і Совкомфлота.

"Реалізація держмайна повинна бути економічно виправдана, доцільна. Потрібно враховувати кон'юнктуру і тенденції ринку... не повинно бути продажу за безцінь, за низькою ціною", - сказав Путін.

Президент РФ також висунув кілька вимог до нових власників приватизованих активів: вони повинні знаходитися в російській юрисдикції, мати стратегію розвитку компанії, що купується, і шукати власні або кредитні ресурси, але не залучаючи їх у держбанках.

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Міністр фінансів Антон Силуанов закликав в умовах нестачі доходів "розкрити запаси" і називав в числі перших претендентів на продаж 19,5-відсотковий пакет акцій "Роснефти", за які держава могла б виручити близько 500-550 мільярдів рублів.

Перший віце-прем'єр Ігор Шувалов в кінці минулого року доручив прискорити продаж великих активів незалежно від кон'юнктури на ринку. Голова Росмайна Ольга Дергунова називала тоді в числі готових до приватизації активів на додаток до Роснефти компанії Русгідро, Алросу і Аерофлот.

У той же час прес-секретар президента Дмитро Пєсков висловив сумніви в доцільності приватизації активів, які в умовах поганої кон'юнктури вкрай недооцінені.

Поки з великих компаній у федеральному бюджеті на 2016 рік закладена тільки продаж 25-процентної частки в Совкомфлоті, очікувані надходження від якої в бюджет становитимуть, за оцінками Росмайна, 12 мільярдів рублів.

Два високопоставлені джерела Рейтер називають в числі ймовірних претендентів на продаж цього року компанію Башнефть.

У січні Силуанов говорив, що уряд ставить завдання виручити від приватизації у 2016-2017 роках близько 1 трильйона рублів, а голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв запропонував повернутися до питання приватизації найбільших держбанків - Сбербанку і ВТБ.

Питання з приватизацією Сбербанку, втім, вже закрито - Путін минулої п'ятниці сказав, що це не справа найближчої перспективи.

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З ідеєю почати масштабну приватизацію великих держкомпаній і банків виступив Мінфін ще в 2010 році. Проте не всі керівники держкомпаній сприйняли ініціативу Мінфіну з ентузіазмом, Путін прийняв їх бік, закликавши уряд не поспішати, і в підсумку масштабна приватизація обмежилася продажем у 2011 році 10 відсотків акцій ВТБ.