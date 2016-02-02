ФДМУ пропонує внести в список приватизації ще 20 об'єктів, серед яких "Турбоатом"

Фонд державного майна України (ФДМУ) пропонує Кабінету міністрів включити в 2016 році 20 об'єктів держвласності до списку приватизації, зокрема «Турбоатом», який є одним із найбільших у світі виробників турбін (75% акцій належить державі) та «Запорізький титано-магнієвий комбінат» - єдиний в Європі виробник губчастого титану (51% акцій належить державі).

Про це повідомила прес-служба фонду.

Фонд держмайна розробив відповідний проект постанови Кабінету міністрів за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від 15 січня 2016 року.

Крім того, ФДМУ пропонує уряду виключити 75 держкомпаній зі списку об'єктів, що підлягають приватизації: 10 об'єктів, які перебувають в управлінні фонду та розташовані в зоні проведення АТО, по 17 компаній в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства економічного розвитку і торгівлі через важкий фінансовий стан, 22 об'єкта через незадовільний стан для приватизації й ще 9 компаній, оскільки вони вже приватизовані раніше.

Також фонд пропонує додати 29 об'єктів до списку об'єктів, що підлягають продажу після виключення їх з категорії підприємств, що не підлягають приватизації. Зокрема, ФДМУ пропонує приватизувати найбільшого виробника лікеро-горілчаної та спиртової продукції в Україні "Укрспирт", "Науково-виробниче підприємство "Більшовик", "Авіакомпанію "Одеські авіалінії".

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Довідка УНІАН. «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС.

Управління державною часткою акцій «Турбоатома» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії. Чистий прибуток "Турбоатому" в 2015 році зріс більше, ніж у 2,6 раза – до 1,7 млрд грн.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» – єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

Кабінет міністрів України в квітні передав державній «Об'єднаній гірничо-хімічній компанії» (ОГХК) 51% акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (49% належить Group DF Дмитра Фірташа).