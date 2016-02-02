Російський міністр: бюджетна ситуація критична, з приватизацією більше не можна зволікати

З широкою приватизацією, про яку напередодні говорив Володимир Путін, більше не можна зволікати, її треба проводити навіть у несприятливих економічних умовах, оскільки ситуація з бюджетом «критична».

Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, виступаючи на колегії Мінекономрозвитку, повідомляє РБК.

«У 2014-2015 роках ринок упав і продовжував падати, ми чекали, коли ситуація зміниться. Зараз прийшло усвідомлення, що чекати більше нікуди. Ситуація бюджетна критична, загальна турбулентність фінансових ринків не дає нам підстав очікувати якогось відскоку, відновлення. Виклик полягає в тому, щоб провести не менш якісні ефективні прозорі операції на надзвичайно несприятливому ринку», — заявив він.

Напередодні президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами уряду розповів про умови великої приватизації. Серед них — прозорість угод та економічна доцільність продажу держактивів.

Бюджет РФ на 2016 рік, схвалений в кінці грудня, був розрахований виходячи з дефіциту в 3% ВВП і ціни на нафту в $50 за барель. 3 січня прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що подальше падіння цін на нафту напевно вимагатиме перегляду бюджетних параметрів. Він також закликав готуватися до «найгіршого сценарію в економіці».

Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що максимально можливе скорочення бюджету без зміни його структури можливо при урізуванні на 10%. «Скорочення на 20% — це веде вже до серйозної зміни структури бюджету», — підкреслив він. За прогнозом екс-голови Мінфіну Олексія Кудріна, за середньорічної ціни на нафту в $30 за барель дефіцит російського бюджету досягне не менше 6% ВВП.

Уряд підготував антикризовий план, його розмір Улюкаєв раніше оцінив в 750 млрд руб. Однак, як стало відомо, Мінфін відмовляється профінансувати більшу його частину.

У зауваженнях відомства, спрямованих в Білий дім, йдеться, що воно категорично проти 37 пунктів плану з 86. Їх загальна вартість становить 210,2 млрд руб.