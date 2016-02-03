З держпідприємств виводять гроші для зменшення їх вартості перед приватизацією - НАБУ

Державні кошти через офшори і фіктивні компанії виводяться з підприємств держсектора для зменшення їх вартості перед приватизацією.

Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з посиланням на слова директора Артема Ситника.

“Чому ми звертаємо велику увагу на корупцію в держпідприємствах? Через приватизацію. Зараз здійснюється виведення коштів через офшори і фіктивні компанії, через що відбувається зменшення вартості держпідприємств для їх подальшої приватизації. Наше завдання - це зупинити", - сказав він.

Крім того, за словами Ситника, після завершення приватизації на них потрібно буде проводити ревізію.

Також голова НАБУ зазначив, що зменшення збитковості держпідприємств свідчить про успіхи в боротьбі з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради 28 січня в ході голосування за основу забезпечили підтримку депутатського законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних державних підприємств при проведенні їх приватизації.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус неодноразово закликав парламентаріїв підтримати даний законопроект. За його словами, він, в свою чергу, буде сприяти початку прозорої приватизації.

Також міністр зазначив, що від прийняття цього документа залежить дата початку продажу держпакета акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції – Одеського припортового заводу. За словами Абромавичуса, у разі неприйняття законопроекту дата продажу ОПЗ, 6 обленерго, «Центренерго» і низки ТЕЦ буде переноситися.

Збиток ТОП-100 державних компаній у січні-червні 2015 року скоротився на 87% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 5,8 млрд грн.