Західні інвестори не вірять планам Путіна з приватизації - Bloomberg
Інвестори не бачать привабливості російських активів через санкції, а також вважають, що оголошені до приватизації стратегічні підприємства, швидше за все, продадуть "рідним" олігархам.
Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним програма масштабної приватизації держактивів, зокрема, пакетів акцій державних компаній, «звучить занадто добре, щоб бути правдою», і не надихнула іноземних інвесторів, пише Bloomberg.
Агентство провело опитування інвесторів щодо привабливості російських активів.
Читайте такожПутін не визнає кордонів і може анексувати інші країни під приводом дискримінації російських меншин – Порошенко Як зазначає агентство, змусили Путіна зважиться на приватизацію поглиблення рецесії, захмарний дефіцит бюджету і обвал цін на нафту, від якої залежить фінансова спроможність Росії.
«Я повірю в це, коли я побачу своїми власними очима. Російська влада кожен рік говорять про приватизацію, але кожен рік вони знаходять причини для того, щоб не проводити», — заявив керуючий менеджер Union Bancaire Privee, яка управляє активами на $90 млрд.
Інвестори не бачать привабливості російських активів також через санкції.
Зацікавляться приватизацією активів, швидше за все, Китай і, можливо, російські олігархи, вважає Джордж Хогует з State Street Global Advisors.
«Ми говоримо про компанії, які дуже важливі для Росії та її безпеки, мають стратегічне значення. Це означає, що Кремль «рулить» цими компаніями. Я не вірю, що іноземних інвесторів влаштують такі умови», — заявив інвест-стратег Wells Fargo Advisors Пол Крістофер.
Агентство відзначає, що найбільш ймовірними покупцями російських активів стануть російські олігархи, що вельми символічно, так як в 2000 році, коли Володимир Путін прийшов до влади, він пообіцяв «знищити олігархів як клас».
Як заявив глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, держкомпанії «Роснефть», «Башнефть» і АЛРОСА, ймовірно, будуть приватизовані вже в 2016 році, так як вони більше за інших готові» до цієї процедури.