Західні інвестори не вірять планам Путіна з приватизації - Bloomberg

Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним програма масштабної приватизації держактивів, зокрема, пакетів акцій державних компаній, «звучить занадто добре, щоб бути правдою», і не надихнула іноземних інвесторів, пише Bloomberg.

Агентство провело опитування інвесторів щодо привабливості російських активів.

Читайте такожПутін не визнає кордонів і може анексувати інші країни під приводом дискримінації російських меншин – Порошенко Як зазначає агентство, змусили Путіна зважиться на приватизацію поглиблення рецесії, захмарний дефіцит бюджету і обвал цін на нафту, від якої залежить фінансова спроможність Росії.

«Я повірю в це, коли я побачу своїми власними очима. Російська влада кожен рік говорять про приватизацію, але кожен рік вони знаходять причини для того, щоб не проводити», — заявив керуючий менеджер Union Bancaire Privee, яка управляє активами на $90 млрд.

Інвестори не бачать привабливості російських активів також через санкції.

Зацікавляться приватизацією активів, швидше за все, Китай і, можливо, російські олігархи, вважає Джордж Хогует з State Street Global Advisors.

«Ми говоримо про компанії, які дуже важливі для Росії та її безпеки, мають стратегічне значення. Це означає, що Кремль «рулить» цими компаніями. Я не вірю, що іноземних інвесторів влаштують такі умови», — заявив інвест-стратег Wells Fargo Advisors Пол Крістофер.

Агентство відзначає, що найбільш ймовірними покупцями російських активів стануть російські олігархи, що вельми символічно, так як в 2000 році, коли Володимир Путін прийшов до влади, він пообіцяв «знищити олігархів як клас».

Як заявив глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, держкомпанії «Роснефть», «Башнефть» і АЛРОСА, ймовірно, будуть приватизовані вже в 2016 році, так як вони більше за інших готові» до цієї процедури.