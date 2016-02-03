Найбільше поглинання в історії китайських компаній: ChemChina хоче купити швейцарську Syngenta

Китайська Національна хімічна корпорація (НХК, China National Chemical Corp.) виступила з пропозицією про придбання швейцарського виробника гербіцидів Syngenta за більш ніж $43 млрд.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в середу на сайті Syngenta, передає ТАСС.

Рада директорів швейцарської компанії рекомендувала її акціонерам прийняти пропозицію китайської держкорпорації. Якщо угода буде реалізована, то це буде найбільшим придбанням іноземної компанії з боку китайського капіталу.

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ChemChina запропонувала $465 готівкою за кожну акцію швейцарської компанії та спеціальні дивіденди в розмірі 5 швейцарських франків. Syngenta повідомила, що пропозиція китайського покупця еквівалентна 480 швейцарським франкам за акцію. У вівторок ціна паперу на момент закриття біржі склала 392,3 швейцарського франка.

Syngenta є одним з найбільших в світі виробників гербіцидів і насіння для посівів сільськогосподарських культур, в тому числі генетично модифікованих.

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У 2014 році американська компанія Monsanto почала переговори з Syngenta про її покупку, однак їм не вдалося домовитися, і влітку минулого року Monsanto відмовилася від цих спроб.