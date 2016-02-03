Влада Росії назвали держпідприємства, які продадуть у першу чергу

Акції держкомпаній "Башнефть", "Алроса" і "Роснефть" можуть бути продані в першу чергу в рамках плану приватизації, повідомив міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Це компанії, які вже стоять у плані приватизації. Це публічні компанії, які котируються на ринку. В силу цього вони технічно і юридично найкраще готові і найкраще відомі інвестору. З цього і почнемо", - зазначив Улюкаєв.

Напередодні голова відомства заявив, що угоди з приватизації держмайна доведеться проводити в несприятливих умовах, оскільки поточній бюджетній ситуації відкладати їх неможливо.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок заявив, що в приватизації російських державних компаній будуть брати участь лише компанії, що знаходяться в російській юрисдикції і мають стратегію розвитку держкорпорації, яку хочуть купити. При цьому, як пізніше пояснив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, мова не йде про заборону на придбання акцій іноземними інвесторами.

За словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, уряд розраховує отримати від продажу державного майна 1 трильйон рублів за два роки. Офіційний план за доходами від приватизації у 2016 році становить 33,2 млрд рублів.

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1 лютого Володимир Путін провів нараду, на якій обговорювалася приватизація. На зустрічі були присутні глави "Роснефти", РЖД, ВТБ, "Алроси", "Башнефти", "Совкомфлоту" і "Аерофлоту".