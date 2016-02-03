Українські євробонди падають у ціні на тлі заяви Абромавичуса про відставку

Українські євробонди станом на 12:00 знизилися в ціні на 1,1% на тлі заяви про відставку міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

«Поганий міністр, пане Кононенко? А чому тоді на його заяві про відставку ціна євробондів України падає?» - прокоментував експерт зниження вартості цінних паперів уряду.

Як повідомляв УНІАН, посли 9 країн - Франції, Канади, Німеччини, Італії, Литви, Швеції, Швейцарії, Великої Британії і США висловили своє розчарування заявою про відставку голови Мінекономрозвитку України Абромавичуса.

Раніше посол США в Україні Джефрі Пайєтт назвав Абромавичуса, який заявив про свій намір піти у відставку через політичний тиск, «чемпіоном реформ».

Абромавичус прийняв рішення піти у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра, 4 лютого.

Згідно з заявою міністра, таке рішення прийнято у зв'язку з політичним тиском з боку народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка й Адміністрації президента.

Абромавичуса було призначено на посаду міністра економрозвитку і торгівлі в грудні 2014 року. До цього призначення він мав 18-річний досвід роботи в інвестиційних компаніях зі штаб-квартирами в Стокгольмі й інших європейських столицях.