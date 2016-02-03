Гонтарева сподівається, що гривню стабілізує $1 мільярд надходжень від приватизації

Національний банк розраховує на вступ 1 мільярда доларів в 2016 році від приватизації держпідприємств, що дозволить забезпечити стабільний курс гривні, повідомила глава Нацбанку Валерія Гонтарева під час засідання парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

"Зараз перед нами стоїть дуже важливе завдання – це приватизація. Тому що в бюджеті, як ви знаєте, закладено 17 мільярдів гривень доходів від приватизації. Але ми сподіваємося, що у разі проведення всіх запланованих на поточний рік приватизацій ми зможемо отримати більше 1 мільярда доларів, – сказала Гонтарева. – Я вас дуже прошу серйозно до цього поставитися. Якщо хтось хоче, щоб у нас була стабільна ситуація на валютному ринку, то в цьому році у нас зараз заплановано на 1 мільярд доларів від приватизації у нашому платіжному балансі".

Глава Нацбанку також повідомила, що в 2015 році дефіцит платіжного балансу України склав 200 мільйонів доларів, а на 2016 рік НБУ прогнозує збільшення цього показника до 2,5 мільярда гривень, що може негативно позначитися на курсі гривні.

"Це може позначитися на курсі гривні, тому що курс гривні – це дзеркало нашого платіжного балансу", – пояснила Гонтарева.

У той же час, за її словами, крім доходів від приватизації, поліпшити ситуацію може подальше падіння світових цін на енергоносії.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, масштабна приватизація держкомпаній є єдиним правильним способом управління такими підприємствами в Україні та її старт має розпочатися якомога швидше.

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Верховна Рада 28 січня в ході голосування в першому читанні забезпечила підтримку депутатського законопроекту, що передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних державних підприємств при проведенні їх приватизації.