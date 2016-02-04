Китайці виходять з капіталу Московської біржі – акції останньої впали на 7%

Акції Московської біржі впали на 7,2% після новин про вихід з капіталу російського торгового майданчика китайського фонду Chengdong.

Про це свідчать дані торгів, під час яких вартість акцій опускалася до 92,39 руб. за один папір, повідомляє Gazeta.ru.

Китайський фонд Chengdong Investment вирішив продати свою частку в Московській біржі. Фонду належав міноритарний 5,2-відсотковий пакет російського торгового майданчика.

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Операція оцінюється в 10,6 млрд руб., китайська компанія продає в цілому 119,1 млн акцій. Організатором угоди виступає Goldman Sachs.