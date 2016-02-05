Українська компанія викупила у росіян 20% однієї з найбільших бірж у країні

Інвестиційна компанія Dragon Capital завершила покупку 20% акцій третьої за обсягом торгів біржі в країні – Українській біржі, йдеться в повідомленні компанії.

«Компанія DRAGON CAPITAL s.r.о. завершила процес покупки 19,9880% акцій ПАТ «Українська біржа» (УБ).

Як повідомлялося раніше, погодження на покупку пакета акцій було отримано в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 12 січня поточного року, - йдеться в повідомленні. - Найближчим часом компанія Teta Partners Ltd також закінчить викуп остаточного пакета акцій Української біржі у ПАТ «Московська Біржа ММВБ-РТС» (МБ), після чого акціонери Української біржі і активні учасники ринку сформують стратегічні плани подальшого розвитку Української біржі».

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 13 січня дозволила компанії «Драгон Капітал», кінцевим власником якої є Томаш Фіала, придбати 19,99% акцій Української біржі.

26 січня Експертно-апеляційна рада при Державній регуляторної службі України задовольнила апеляцію Української біржі на рішення Нацкомісії з цінних паперів про анулювання її ліцензії через присутність в організаторі торгів капіталу Московської біржі, яка є резидентом країни-агресора.