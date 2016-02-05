Росіяни продали 50% акцій української ПФТС

Московська біржа, що була мажоритарним акціонером Української біржі і ПФТС, завершила операцію з продажу 50,02% акцій останньої, повідомляється на сайті російського організатора торгів.

«Московська біржа закрила операцію з продажу 50,02% акцій ПФТС. Таким чином, Московська біржа повністю вийшла з капіталу ПФТС», - йдеться в повідомленні.

При цьому в російському організаторі торгів не повідомили інформацію про покупця. У ПФТС підтвердили факт операції, але теж не назвали нового власника пакета акцій.

Також в Московській біржі підтвердили продаж 19,99% акцій Української біржі.

«Ціни угод приблизно відповідають балансовій вартості пакетів акцій за міжнародними стандартами фінансової звітності», - додали в російській біржі.

Як повідомляв УНІАН, Експертно-апеляційна рада при Державній службі України з питань регуляторної результатами засідання 26 січня скасувала рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 жовтня 2015 року про анулювання ліцензії однієї з найбільших фондових бірж країни ПФТС.

У жовтні 2015 року українські інвестиційні компанії "Фаворит" та "Інвестиційний Капітал Україна" планували придбати контрольний пакет акцій фондової біржі ПФТС у розмірі 50,02% акцій у Московській біржі.