Продадуть у червні: Фонд держмайна назвав 5 потенційних покупців ОПЗ

Основними потенційними покупцями держпакету акцій підприємства Одеський припортовий завод (ОПЗ), що приватизується, є норвезька компанія Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries та польська Ciech.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

"Покупці різні: профільні, трейдери, підприємці. Всі вони західні: Yara, Koch Fertilizers, CF Industries, це конкретні імена. Є профільні інвестори, які розуміють ризик України. Це польське підприємство Ciech – виробник соди... Є трейдер ІВЕ Trade, там власник Алекс Ровт, у якого є активи і у нас, і в Росії. Цей трейдер тримає 12% ринку, платить мільярди податків у США", - сказав Білоус.

Крім того, він зазначив, що заводом цікавляться також компанії з Туреччини та Індонезії.

Також голова фонду повідомив, що одним з факторів, який відлякує інвесторів, є борг ОПЗ перед компанією Дмитра Фірташа Group DF в розмірі 190 мільйонів доларів.

"Інвестор, ставши власником, не може мати контрактних відносин з Group DF, тому що Group DF та її власник знаходяться під розглядами, - сказав Білоус. - Ми обговорюємо зараз кілька варіантів (рішення цієї проблеми – УНІАН): або ми продаємо завод як є, з боргом, і інвестор сам вирішуватиме, що з ним робити, чи реструктуризувати борг, чи замістити борг державним кредитом".

Крім того, Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір продати в червні 2016 року 99,6% акцій одного з найбільших в країні виробників хімічної продукції Одеський припортовий завод (ОПЗ) у разі швидкого прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до приватизаційний процес.

"Це (оголошення про продаж ОПЗ – УНІАН) буде наприкінці квітня – початку травня, щоб у червні закрити угоду. Відкладати цей продаж далі не можна, тому що ситуація на ринку не стане кращою. Запасу потужності у заводу не так багато. І це все ж не нове підприємство. Його не можна тримати ще рік", - сказав Білоус.

Голова фонду додав, що розраховує на прийняття у другому читанні законопроекту, який скасує продаж на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних підприємств, в лютому цього року.

"Якщо прийняти законопроект і запустити процес, він стане на рейки дуже швидко і незворотнім", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Білоус повідомив, що ФДМУ очікує участі в конкурсі з продажу акцій Одеського припортового заводу не менше 10 потенційних покупців.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус неодноразово підкреслювали, що покупцем ОПЗ має бути іноземний західний інвестор.

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Одеський припортовий завод (Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.