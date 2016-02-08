Акції європейських компаній впали до дворічного мінімуму

Вартість акцій європейських компаній сьогодні, 8 лютого, впала до мінімуму з жовтня 2014 року, повідомляє Лига.net з посиланням на Reuters.

"Індекс FTSEurofirst 300, що об'єднує компанії з усього старого Світу, втратив 1259,27 пункту. У середньому акції фірм в таких сферах, як банкінг, автомобілебудування, будівництво, технології, втратили від 2,6 до 2,9%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Stoxx Europe 600 знизився на 0,6% до 324,06 пункту.

Bloomberg зазначає, що котирування на європейських біржах знижуються шосту сесію поспіль. Причиною можуть бути побоювання інвесторів щодо перспектив світової економіки.

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"Інвестори не можуть прийти до спільної думки щодо глобальної економіки, а ризики спаду і дефляції зростають", - говорить Франсуа Саварен, глава інвестиційного підрозділу Prime Partners.

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Він зазначає, що навіть найближче майбутнє на ринках зараз передбачити не можна - і це лякає.