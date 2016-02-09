Торги на біржах Японії завершилися більш ніж 5% падінням

Фондові майданчики Японії та Австралії закрили торги вівторка падінням: Австралія на 3% і Японія більш ніж на 5% через зміцнення ієни до долара до максимуму з листопада 2014 року на тлі зростання попиту на надійні активи у зв'язку із загостренням побоюваннями за стабільність глобального економічного зростання.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

За підсумками торгів вівторка японський індекс Nikkei 225 впав на 5,4%, до 16085,44 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 2,88%, до 4832,1 пункту.

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Зазначається, що ринки Сінгапуру, Гонконгу, Південної Кореї, Індонезії, Малайзії, Філіппін, Тайваню закриті у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем. Ринки Китаю будуть закриті весь поточний тиждень із-за новорічних свят.