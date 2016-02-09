Акції грецьких банків впали до мінімуму за останні 25 років

Основний фондовий індекс Греції - ASE в ході торгів у понеділок впав на 7,9%, він демонструє найгіршу динаміку серед 93 фондових індексів світу, передає Bloomberg.

Акції Eurobank Ergasias, Piraeus Bank і Національного банку Греції подешевшали на 27% на тлі побоювань з приводу зростання світової економіки і ситуації в країні.

Нинішнє падіння акцій банків Греції - мінімальне за останні 25 років.

Читайте такожЄС пригрозив вигнати Грецію з Шенгену через "дірявий" кордонКредитори - Європейська комісія, Європейський Центральний банк, Міжнародний валютний фонд і ЄСМ - домовилися з Грецією в серпні м.р. про програму допомоги на 86 млрд євро. Загальна сума попередніх двох програм допомоги, починаючи з 2010 року, становить 240 млрд євро.

Згідно з домовленостями із міжнародними кредиторами про надання Греції фінансової допомоги, Афіни повинні в 2016 році урізати витрати на виплати пенсій на 2 млрд доларів. Це означає, що максимальна пенсія буде знижена з 2,7 тис. євро до 2,3 тис., а базова - до 384 євро.

Уряд заявляє, що має намір захистити пенсіонерів настільки, наскільки це буде можливо.

Однак профспілки стверджують, що компроміс, на який влада йде для отримання фінансової допомоги, тільки погіршить економічну ситуацію в країні і призведе до зростання безробіття.

У грудні м.р. грецький парламент прийняв бюджет, в якому зафіксовано скорочення державних витрат на 5,5 млрд євро і зростання податкових надходжень більш ніж на 2 млрд євро.