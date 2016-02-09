Обвал російського рубля відновився

На торгах у вівторок, 9 лютого, на Московській біржі рубль відновив падіння.

Так, курс долара вже зміцнився на 40 коп. - до 78,95 руб.

Курс євро піднявся на 47 коп. - до 88,38 руб.

Читайте такожРосійська економіка не витримає курсу вище 80 рублів за долар - Economy TimesСлідом за рублем впав і фондовий ринок Росії.

Індекс РТС просів на 0,49% - до психологічної позначки 700,58 пункту.

8 лютого російський ринок акцій впав по основних індексах на тлі зниження цін на нафту нижче 33,5 долара за барель і ослаблення рубля (приблизно на 1 рубль).

Індекс ММВБ до закриття знизився на 2,04% - до 1744,27 пункту, індекс РТС - на 3,01% - до 704,03 пункту.