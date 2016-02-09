На тлі падіння Nikkei прибутковість японських облігацій вперше стала негативною

Прибутковість японських держоблігацій вперше стала негативною на тлі падіння токійського індексу Nikkei, що сприяло зростанню попиту інвесторів на надійні боргові зобов'язання, повідомляє Рейтер.

Прибутковість десятирічних японських бондів досягла мінус 0,010 відсотка. Це стало першим випадком, коли дохідність облігацій держави-члена G7 отримала негативні значення, хоча німецькі бонди наблизилися за цим показником до японських, досягнувши 0,05 відсотка минулого року.

Японські бонди з п'ятирічним терміном погашення впали до рекордних мінус 0,225 відсотка, в той час як прибутковість дворічних облігацій становила мінус 0,215 відсотка - це перший випадок, коли п'ятирічні папери приносили менший дохід, ніж дворічні.

"Взаємозаміна прибутковості дворічних і п'ятирічних облігацій відображає постійність попиту інвесторів, особливо іноземних, на короткострокові боргові зобов'язання",- сказав Катсутосі Інадоме, старший стратег з фіксованої дохідності в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Японські державні облігації вже скочувалися до мінімальної позначки в 1998 і 2003 роках. Проте в обох випадках за підйомом ринку послідував різкий, стійкий сплеск прибутковості облігацій.