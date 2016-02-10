Мінфін має намір оцінити ризики від роботи держпідприємств

Міністерство фінансів має намір оцінити фіскальні ризики від роботи держпідприємств для мінімізації негативного впливу діяльності цих підприємств на бюджет та фіскальну політику країни в цілому.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, 9 лютого відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з управління фіскальними ризиками з участю представників німецької делегації. До складу робочої групи також увійшли представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Фонду державного майна, Міністерства інфраструктури, Міністерства аграрної політики, Міністерства палива і енергетики.

Міністерство зазначило, що на сьогодні в Україні існує понад 3 340 підприємств державної власності, з яких працюють лише 55%. При цьому держпідприємства, які здійснюють активну економічну діяльність, зазнали в 2014 році збитків в обсягом 115 мільярдів гривень, що становить 7,2% від ВВП країни.

Міністерство нагадало, що дані підприємства володіють активами сумарною вартістю 870 мільярдів гривень, або 22% від ВВП, при цьому загальний обсяг дивідендів, сплачений ними в бюджет за результатами 2014 року, становить лише 0,7% від загального обсягу доходів держбюджету.

Мінфін зазначив, що низька ефективність державних підприємств створює значні фіскальні ризики для бюджету країни. Серед основних ризиків, міністерство вказує, зниження надходжень до держбюджету через зниження перерахування податків і дивідендів держпідприємствами, загрози, які несуть в собі гарантовані державою боргові зобов'язання держпідприємств, хронічне недофінансування держпідприємств, яке може призвести до збільшення потреб в прямому фінансуванні окремих видів діяльності з бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, збиток ТОП-100 державних компаній у січні-червні 2015 року скоротився на 87% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,8 мільярда гривень.

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За даними Мінекономрозвитку, такий результат був досягнутий завдяки поліпшенню показників діяльності національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - за 6 місяців 2015 року компанія знизила рівень збитковості в 7 разів - до 4,5 мільярда гривень, у тому числі, завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося в рамках переходу до ринкових цін на природний газ. Піврічний результат "Нафтогазу" не враховує списання безнадійної заборгованості, яке відбудеться наприкінці року.