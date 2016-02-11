Індекс Гонконгської фондової біржі впав до мінімуму з грудня 2011 року

Індекс "блакитних фішок" Hang Seng за підсумками ранкової сесії скоротився на 3,95% до рівня 18526 пунктів і опинився на мінімальному значенні з грудня 2011 року.

На 4,83% до 7665 пунктів зменшився індикатор, що відображає стан цінних паперів категорії H великих держпідприємств з материкового Китаю, пише ТАСС.

Аналітики називають такий спад "цілком очікуваним". За їхніми словами, гравці, які повернулися на біржу, охоплені песимізмом у зв'язку з несприятливою ситуацією, що склалася в останні дні на зовнішніх фінансових і сировинних ринках.

"Ранкове падіння котирувань спостерігати було не дивно на тлі зниження регіональних та глобальних ринків акцій у перші дні Нового року за місячним календарем", - зазначив голова правління Гонконгської біржі Чжоу Сунган. За його словами, інвесторів зараз хвилює три фактори: сировина, валюти і Китай.

"Ціни на сировинні товари, особливо на нафту, різко впали. Коливання валютних курсів викликали відтік капіталу. Економіку КНР, яка все більше впливає на світову, зіткнулася з уповільненням темпів зростання. Все це негативно впливає на настрої інвесторів", - сказав Чжоу Сунган.

У свою чергу, секретар (міністр) у справах фінансових служб та казначейства Гонконгу Чень Цзяцян висловив стурбованість вуличними заворушеннями в районі Монгкок, що сталися в ніч на вівторок, вони вилилися в запеклі сутички з поліцією. На думку міністра, заворушення "можуть завдати шкоди іміджу Гонконгу в очах міжнародних інвесторів".

Разом з тим він уточнив, що не схильний вважати заворушення головною причиною сьогоднішнього обвалу ринку. "Інвестиційні ринки хвилює уповільнення глобальної економіки і невизначеність політики центральних банків. Це і спричинило падіння котирувань", - вважає він.

Негативну динаміку сьогодні демонструють всі ключові "блакитні фішки". На 6,73% подешевшали акції Китайської національної офшорної нафтогазової корпорації (CNOOC). Майже на 8% погіршилися позиції найбільшого в КНР виробника комп'ютерів Lenovo, на 6,85% знецінилися папери провідного виробника вугілля China Shenhua Energy, на 5,2% - британської банківської групи HSBC.

Торги на фондових ринках материкового Китаю і Тайваню не проводяться у зв'язку зі святами і поновляться наступного понеділка.