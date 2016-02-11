Рубль і фондові індекси Росії обвалились слідом за цінами на нафту

Російський рубль у четвер, 11 лютого, на тлі зниження цін на нафту відновив падіння.

За даними Московської біржі, курс долара вже виріс на 42 коп. і склав 79,06 руб.

Курс євро піднявся на 40 коп. - до 89,2 руб.

Слідом за рублем обвалився і російський фондовий ринок.

Індекс ММВБ впав на 0,38% - до 1724,31 пункту.

Індекс РТС просів на 2,73% - до 677,60 пункту.

Читайте такожРосійський уряд готується до девальвації рубля - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, у четвер, 11 лютого, ціни на нафту знижуються на тлі даних від Міністерства енергетики США з комерційних запасів нафти в країні. Так, запаси "чорного золота" на найбільшому в США терміналі в Кушинга досягли історичного максимуму.

Через це вартість Brent опустилася на 0,62% - до $30,66 за барель, WTI - на 1,58%, до $27,02 за барель. Раніше паливо марки WTI опускалося в ході торгів нижче позначки $27, вперше з вересня 2003 року - до $26,73.