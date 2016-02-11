Світові фондові ринки впали після виступу голови ФРС

У четвер фондові ринки різко просіли внаслідок стурбованості інвесторів станом світової економіки після оцінок, зроблених головою ФРС Джанет Йеллен, і на тлі падіння цін на нафту, пише The Wall Street Journal.

Європейський індекс Stoxx Europe 600 втратив 3,31% на ранкових торгах, притому що найбільше впали акції банків і гірничодобувних компаній, відзначає видання.

В Азії гонконгський індекс Hang Seng втратив за день 3,9%, опустившись до мінімуму з червня 2012 року. При цьому індекс китайських компаній, що торгуються в Гонконгу, знизився на 4,9%, до мінімумів 2009 року. Японські ринки сьогодні закриті з нагоди свята, але за тиждень Nikkei знизився на 6,6%, нагадує WSJ.

Російський індекс РТС впав на 3,51%, а MICEX — на 2,04%. Лідером падіння на російському фондовому ринку стали акції ВТБ, які подешевшали до обіду на 3,01%, до 0,0676 руб., передає РБК.

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Виступаючи в середу перед Конгресом з оцінкою економічної ситуації, Йеллен заявила про наявність ризиків для сталого економічного зростання та загрозу низької інфляції, внаслідок чого плани щодо чергового підвищення ключової ставки, напевно, доведеться відкласти.

«Фінансова ситуація в Сполучених Штатах останнім часом стала менш сприятливою для росту, зі зниженням цін на широкий спектр цінних паперів, підвищенням ставок кредитування для схильних до ризику позичальників і подальшим зміцненням долара», — сказала вона.

Станом на середину дня барель нафти з постачанням в квітні коштував на лондонській біржі ICE $30,49, що на 1,15% нижче за ціну закриття. Котирування WTI в Нью-Йорку знизилися на 2,93%, опустившись нижче $27/бар., до $26,62.

Падіння цін на нафту викликає у інвесторів стурбованість перспективами світової економіки, а також можливими наслідками від банкрутств в енергетичному секторі та спадом у країнах, що залежать від експорту енергоносіїв, відзначає WSJ.

Видання нагадує, що періоди зростання на фондових ринках цього року були короткочасними, чому сприяли невизначеність у політиці центральних банків, невпевненість у зростанні світової економіки, девальвація китайської валюти і зниження вартості нафти.