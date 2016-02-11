Американські індекси впали слідом за нафтовими цінами

Основні американські фондові індекси на відкритті торгів у четвер показують негативну динаміку, знижуючись слідом за світовими цінами на нафту і з-за глобальних розпродажів ризикованих активів, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 16:55 промисловий індекс Dow Jones упав на 1,33% - до 15702,88 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 0,86%, до 4246,60 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 1,24%, до 1828,98 пункту.

У четвер біржі АТР і фондові ринки Європи показують негативну динаміку. Загальний негативний фон пов'язаний з падінням світових цін на нафту і побоюваннями з приводу перспектив зростання світової економіки. На цьому тлі в четвер зростає лише попит на більш безпечні активи, до яких належать ієна, золото та держоблігації США.

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Пізніше в четвер інвестори чекають другого дня виступу глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джанет Йеллен. Глава регулятора буде виступати перед комітетом Сенату у справах банків, житлового і міського господарства. Напередодні у своїй заяві перед комітетом з фінансових послуг Палати представників Йеллен сказала, що регулятор в разі необхідності може підвищувати базову ставку повільніше, ніж планувалося, на тлі низки проблем, з якими стикається економіка країни.

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Обмежують негатив на ринку дані з американського ринку праці. Так, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США протягом минулого тижня знизилася на 16 тисяч порівняно з показником попереднього тижня і склала 269 тисяч. Аналітики очікували зниження на 4 тисячі від показника попереднього тижня в 285 тисяч.