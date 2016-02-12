Японські біржі впали на тлі зміцнення ієни

За підсумками торгів на Токійській біржі ключові японські індекси впали на 4,8–5,4%, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Ключовий японський індекс Nikkei за підсумками торгів на Токійській біржі в четвер впав на 4,8%, до 14952,61 пункту, індекс Topix опустився на 5,4%, до 1196,28 пункту. Падіння індексів відбувається на тлі зростання японської валюти відносно до долара, яка досягла максимуму за 15 місяців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що індекс Nikkei вперше протягом 16 місяців впав нижче позначки 15000 пунктів. 9 лютого він показував падіння на 5%, досягнувши позначки в 16140 пунктів. Попереднє падіння також було пов'язано із зміцненням ієни. Тоді американська валюта знижувалася до позначки 114,73.

В ході торгів у четвер курс долара знизився до 112,45 ієни, на мінімумі американська валюта коштувала 110,99 ієни.

"Ми вступили в іншу фазу на ринку. Коливання пари долар - ієна знаходяться в центрі уваги, всім зараз керує валютний ринок. Ми схильні до впливу руху курсів", - повідомив Дзюіті Вако, старший аналітик Nomura Holdings Inc. у Токіо.

"Зростання японської валюти, в свою чергу, відбувається через посилення спекулятивних тенденцій. За словами експерта Nomura Securities Маки Савады, через невпевненість в світових ринках інвестори активно скуповують ієну, яку вважають надійним активом", - підкреслює видання.

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До ситуації може втрутитися Банк Японії, оскільки спекуляції на валютному ринку ризикують підірвати майже три роки політики монетарного стимулювання, зазначає видання. Міністр фінансів Японії Таро Асо заявив, що уряд стежить за рухом ринку і, якщо це знадобиться, вживатиме необхідних заходів. Після чергової зустрічі з прем'єр-міністром Сіндзо Абе глава Банку Японії Харухіко Курода також заявив, що уважно стежитиме за рухами ринку.

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У лідерах падіння на торгах у четвер також опинилися компанії, чий прибуток чутливий до курсів валют. Акції Subaru і Fuji Heavy Industries Ltd. впали на 9%. Виробник промислової техніки Kubota Corp. втратив 7,1%. Акції TDK Corp., більше 90% прибутків якої припадають на продаж компонентів для смартфонів за кордон, знизилися на 6,2%.