Пивоварський пропонує масово продати транспортні держактиви

Міністерство інфраструктури України виступає за здійснення масової приватизації транспортних державних активів, сказав в четвер ввечері в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1" міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Для того, щоб рухатися далі, реалізувати інвестиційний потенціал як інфраструктурних, так і інших підприємств, потрібно почати масову приватизацію. Це дозволить залучити гроші в країну, інвестиції. Але щоб створити щось нове і нові робочі місця, без вирішення наших колег з парламенту я і цей уряд не можемо цього зробити", - сказав Пивоварський, додавши, що питання приватизації є однією з умов продовження його роботи на посаді міністра інфраструктури.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Пивоварський зазначав, що підлягають приватизації державні стивідорні компанії, що оперують у морських торговельних портах України, а не стратегічна інфраструктура портів, однак після того, як стивідори буду виключені зі списку не підлягають приватизації компаній.

У грудні 2015 року Пивоварський заявив про свою відставку. Однією з причин такого рішення міністр назвав відсутність гідних зарплат для чиновників і труднощі в переговорах з депутатами. Пізніше, в лютому цього року, він відкликав з парламенту свою заяву про відставку і повідомив про продовження роботи на посаді міністром при виконанні кількох умов.

Зокрема, це встановлення ринкової зарплати для чиновників міністерства, нова програма коаліції, завершення приватизації та реформа адміністрування податків.

При цьому міністр підкреслив, що готовий чекати виконання цих вимог парламентом до 16 лютого 2016 року.

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Пивоварського було призначено на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.