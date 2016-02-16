Українські бонди дешевшають в очікуванні звіту уряду

Українські євробонди продовжують втрачати свою вартість на тлі очікування звіту уряду у Верховній Раді, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.

Прибутковість паперів з терміном погашення до 2025 року станом на ранок вівторка, 16 лютого, становила трохи менше 11%, однак потім зросла до 11,6%, за базової ставки 7,75%.

За даними Bloomberg, прибутковість українських паперів залишається високою, однак поки вона не перевищила показника тижневої давності, коли процентна ставка за євробондами перевищила 12% на тлі заяви ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду про можливе припинення кредитування України через провал антикорупційної політики.

Прибутковість українських паперів почала різке зростання після заяви міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса про відставку у зв'язку з політичним тиском, який чиниться на нього та на міністерство з боку представників пропрезидентської фракції парламенту «Блок Петра Порошенка».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада має заслухати звіт уряду про роботу в 2015 році і плани на 2016 рік. За підсумками розгляду парламентарії можуть поставити на голосування питання про відставку уряду. Однак для цього необхідно зібрати 150 голосів народних депутатів.

Україна в листопаді 2015 року в рамках реструктуризації держборгу провела обмін євробондів на нові папери з погашенням, починаючи з 2019 року.