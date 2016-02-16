Депутати прийняли закон, який дасть старт великій приватизації

Депутати Верховної Ради під час голосування у другому читанні забезпечили підтримку депутатського закону, що передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, під час голосування законопроект про внесення змін до приватизаційного процесу підтримали 252 депутати за 226 необхідних.

Також цей закон передбачає залучення радників для продажу стратегічних підприємств і забороняє брати участь у продажу держкомпаній резидентам країни-агресора, компаніям з офшорних зон.

Під час обговорення правок до документу народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександра Кужель заявила, що фінансування роботи радників має бути з чітко прописаних джерел: з бюджету і від фінансових донорів, оскільки інші джерела можуть бути пов'язані з потенційними покупцями.

«Тільки державний бюджет і лише донорські організації. Не дай Боже вам прописати щось інше в законопроекті - тоді ми не будемо голосувати всією фракцією», - сказала вона.

«Основні джерела - це бюджетні і донорські кошти», - повідомив присутній у залі голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

У свою чергу голова парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук сказав, що цю правку з голосу буде враховано під час техніко-юридичних правки документа.

Народний депутат Юрій Левченко пропонував продавати не 5-10% акцій стратегічних підприємств, а 25%. Крім того, він пропонував продавати акції компаній на міжнародних фондових майданчиках. Під час голосування ці правки вони не знайшли підтримки у депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про внесення змін до приватизаційного процесу.

Раніше в інтерв'ю УНІАН Білоус повідомив, що від прийняття цього документа залежить початок приватизації. За його словами, старт приватизації має розпочатися якнайшвидше, тому що є люди, які мають інтереси на держпідприємствах.

Велику приватизацію Білоус має намір розпочати з Одеського припортового заводу у червні цього року, після цього на продаж планується виставити держпакети акцій низки обленерго і «Центренерго».

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус також неодноразово закликав парламентаріїв підтримати даний законопроект. За його словами, він, у свою чергу, сприятиме прозорій приватизації.