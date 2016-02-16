Абромавичус назвав прийнятий закон про приватизацію можливістю подолати корупцію в держкомпаніях

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на своїй сторінці у Twitter.

"Дуже добре! Рада таки прийняла законопроект 2319 про приватизацію. Інакше корупцію в держкомпаніях не подолати", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради 16 лютого ухвалили закон, який передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Раніше в інтерв'ю УНІАН голова Фонду держмайна Ігор Білоус відзначав, що від прийняття цього документа залежить початок приватизації. За його словами, старт приватизації має розпочатися якнайшвидше, тому що є люди, які мають інтереси на держпідприємствах.

Читайте такожДепутати прийняли закон, який дасть старт великій приватизації

Велику приватизацію Фонд держмайна має намір розпочати з Одеського припортового заводу у червні цього року, після цього на продаж планується виставити держпакети акцій низки обленерго і «Центренерго».

Читайте такожБізнес переплатив 24 мільярди податку на прибуток - Насиров

Міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус також неодноразово закликав парламентаріїв підтримати даний законопроект. За його словами, він, у свою чергу, сприятиме прозорій приватизації.