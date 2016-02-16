Прем'єр запропонував скоротити перелік заборонених до приватизації об'єктів

Про це Яценюк сказав під час звіту уряду у Верховній Раді.

Крім того, глава Кабміну закликав парламент підтримати ідею демілітаризації податкової міліції та створення Національного бюро фінансових розслідувань.

Читайте такожПродадуть у червні: Фонд держмайна назвав 5 потенційних покупців ОПЗ

«Для того щоб залучити інвестиції, потрібно провести прозору приватизацію. Я закликаю членів парламенту скоротити кількість підприємств, які не підлягають продажу. Залишити тільки стратегічні об'єкти. Виставити все на публічні торги і дати можливість створити нові робочі місця та залучити туди інвестиції», - сказав глава уряду.

Крім того, Яценюк закликав продумати стратегію освоєння нових ринків. «Угода з ЄС – це істотний прогрес, але цей прогрес потрібно освоювати. Так само, як нам треба і далі продовжувати переговори і підписати Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, угоди з Туреччиною та Ізраїлем», - сказав Яценюк.

Говорячи про митниці, Яценюк нагадав, що йдеться про широку реформу всієї Державної фіскальної служби. «Я прошу підтримати позицію уряду в тому, щоб чотири митниці отримали міжнародних радників, які запровадили б нові стандарти управління митницями, - сказав прем'єр-міністр. - І податкової міліції. Податкову міліцію треба нарешті скасувати. Я пропоную підтримати створення служби фінансових розслідувань європейського зразка, щоб вони притягали до відповідальності реальних порушників податкового законодавства».

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявив, що реформа ДФС і масштабна приватизація, об'єктами якої можуть стати близько 20 найбільших держпідприємств країни, повинні стати ключовими завданнями уряду на 2016 рік.