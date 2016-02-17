Українські євробонди дешевшають на тлі невдалої спроби відставки уряду

Доходність українських євробондів з терміном погашення в 2019 році продовжує зростати на тлі повідомлень про відставку Генерального прокурора України Віктора Шокіна і невдалої спроби відставки уряду Арсенія Яценюка, роботу якого за 2015 рік було визнано парламентом незадовільною.

Як повідомляє Bloomberg, доходність українських паперів зросла на 25 пунктів - до 11,13% за базової ставки 7,75%.

Разом з тим, як зазначає агентство, раніше ці папери торгувалися з процентною ставкою 11,65%. Стрибок доходності був зумовлений заявою директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард про можливе припинення програми кредитування економіки України у зв'язку з провалом антикорупційної політики влади. Заяву було зроблено 10 лютого.

Раніше Bloomberg також повідомляв, що доходність українських бондів з терміном погашення до 2025 року станом на ранок вівторка, 16 лютого, становила трохи менше 11%, однак потім зросла до приблизно 11,6%, за базової ставки 7,75%. Зростання процентної ставки спровокували очікування звіту уряду, який відбувся також лютого.

Як повідомляв УНІАН, Україна в листопаді 2015 року в рамках реструктуризації держборгу провела обмін євробондів на нові папери з погашенням у 2019-2025 роках. Базова ставка доходності становила 7,75%.