Мексика зняла арешт із судна "Чорноморнафтогазу", визнавши його власністю України

Фінансова прокуратура Мексики зняла арешт із судна «Титан-2», що належить держкомпанії «Чорноморнафтогаз», за майно якого НАК «Нафтогаз України» судиться з Росією через анексію Криму, йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Це перший випадок, коли уповноважений орган іншої країни офіційно визнав право власності ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», офіційно зареєстрованого у Києві, на майно колишнього «Чорноморнафтогазу», - зазначили в «Нафтогазі».

Як пояснили в компанії, з 2003 року судно знаходилося в бербоут-чартері у шведської компанії і в даний час стоїть на якорі поблизу мексиканського порту Сьюдад дель Кармен.

Раніше судно «Титан-2» було заарештовано мексиканськими фінансовими органами через банкрутство компанії-орендаря і відкриття відповідного розслідування.

«Зараз судно знаходиться в пошкодженому стані через ураган, мексиканська Служба відчуження майна (SAE) вживає заходів для його зняття з мілини і відведення в безпечне місце», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

У «Нафтогазі» також повідомили, що рішення про подальше використання «Титану-2» має бути прийнято урядом України.

«Відповідні пропозиції «Нафтогаз» направив в Міністерство економічного розвитку і торгівлі», - додали в компанії.

Читайте такожПечерський суд заарештував вкрадені Росією "вишки Бойка"

Довідка УНІАН. Краново-монтажне судно «Титан-2» є унікальним і розраховане на виконання специфічних виробничих завдань – монтаж-демонтаж плавучих бурових платформ і їх обслуговування.

Судно «Титан-2» належить держкомпанії «Чорноморнафтогаз». Судном оперує мексиканська компанія Oceanografia SA de CV з 2011 року на підставі договору субфрахту (термін дії договору – до квітня 2016 року).