Мексика зняла арешт із судна "Чорноморнафтогазу", визнавши його власністю України
«Це перший випадок, коли уповноважений орган іншої країни офіційно визнав право власності ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», офіційно зареєстрованого у Києві, на майно колишнього «Чорноморнафтогазу», - зазначили в «Нафтогазі».
Фінансова прокуратура Мексики зняла арешт із судна «Титан-2», що належить держкомпанії «Чорноморнафтогаз», за майно якого НАК «Нафтогаз України» судиться з Росією через анексію Криму, йдеться в повідомленні «Нафтогазу».
«Це перший випадок, коли уповноважений орган іншої країни офіційно визнав право власності ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», офіційно зареєстрованого у Києві, на майно колишнього «Чорноморнафтогазу», - зазначили в «Нафтогазі».
Як пояснили в компанії, з 2003 року судно знаходилося в бербоут-чартері у шведської компанії і в даний час стоїть на якорі поблизу мексиканського порту Сьюдад дель Кармен.
Раніше судно «Титан-2» було заарештовано мексиканськими фінансовими органами через банкрутство компанії-орендаря і відкриття відповідного розслідування.
«Зараз судно знаходиться в пошкодженому стані через ураган, мексиканська Служба відчуження майна (SAE) вживає заходів для його зняття з мілини і відведення в безпечне місце», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».
У «Нафтогазі» також повідомили, що рішення про подальше використання «Титану-2» має бути прийнято урядом України.
«Відповідні пропозиції «Нафтогаз» направив в Міністерство економічного розвитку і торгівлі», - додали в компанії.
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Довідка УНІАН. Краново-монтажне судно «Титан-2» є унікальним і розраховане на виконання специфічних виробничих завдань – монтаж-демонтаж плавучих бурових платформ і їх обслуговування.
Судно «Титан-2» належить держкомпанії «Чорноморнафтогаз». Судном оперує мексиканська компанія Oceanografia SA de CV з 2011 року на підставі договору субфрахту (термін дії договору – до квітня 2016 року).