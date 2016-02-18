Депутати схвалили створення наглядових рад на держпідприємствах

Верховна Рада ухвалила урядовий закон, який передбачає створення при державних і комунальних унітарних підприємствах незалежних наглядових рад, проведення щорічного аудиту та публікацію фінансової звітності таких підприємств.

За ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності» проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Андрій Іванчук, доповідаючи щодо законопроекту №3062, повідомив, що до законопроекту до другого читання було направлено 170 поправок, 140 з яких повністю враховані. Зокрема, депутат повідомив, що було вирішено поширити дію цього законопроекту не лише на держкомпанії, але й на комунальні підприємства.

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Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус повідомив, доповідаючи щодо законопроекту під час першого читання, що даний проект передбачає створення наглядових рад в унітарних держпідприємствах і залучення до них незалежних членів для контролю за держвласністю. Також у держкомпаніях проводитиметься щорічний аудит їх діяльності, який зараз проводиться сумнівними компаніями або не проводиться зовсім. Держкомпанії зобов'яжуть публікувати фінансову звітність, що зараз мало хто робить, а також інформацію про пов'язаних осіб та посередників.

Як зазначається у пояснювальній записці, пропонується встановити, що наглядова рада державного або комунального унітарного підприємства контролює й регулює діяльність керівника підприємства з метою захисту прав держави. Зокрема, в державних та комунальних підприємствах, а також господарських товариствах, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків, можуть бути створені наглядові ради. Порядок їх створення визначає Кабінет міністрів. Також пропонується встановити вимогу обов'язкового оприлюднення держкомпаніями і комунальними підприємствами інформації про свою діяльність (фінансової звітності, інформації про посадових осіб суб'єктів господарювання, афілійованих осіб, здійснені угоди тощо).

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Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус назвав нинішній стан державних підприємств, їх управління та результати ганебними.

Сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без урахування «Нафтогазу» й «Укрзалізниці», в І кварталі 2015 року становив 9,7 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року.