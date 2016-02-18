Яценюк доручив Демчишину сьогодні передати акції "Центренерго" для приватизації

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в четвер доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості найближчим часом передати акції державної компанії «Центренерго» в управління Фонду державного майна для подальшої приватизації.

«Компанію «Центренерго» - міністр (енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин - УНІАН) сьогодні передає на приватизацію до Фонду державного майна», - сказав він.

У свою чергу, Демчишин заявив про готовність передати акції компанії до ФДМ, а також висловив упевненість, що чинне керівництво держкомпанії переможе в оголошеному кадровому конкурсі.

“Хочу зазначити, що приватизація є пріоритетом нашої діяльності. Підтримую це рішення й зобов'язуюсь максимально швидко після проходження технічної процедури нашого міністерства спільно з Фондом держмайна передати акції", - підкреслив голова Міненерговугілля.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір завтра, 19 лютого, оголосити умови кадрових конкурсів на посади керівників державних підприємств "Електроважмаш", "Укренерго", "Центренерго", "Укрспирт" і "Укрпошта".

Раніше Яценюк заявив, що Одеський припортовий завод – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду й третій - з випуску азотних добрив в Україні, а також держхолдинг «Центренерго», який експлуатує Вуглегірську, Зміївську й Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт, повинні бути приватизовані цього року прозоро й чесно.