У Росії вирішили приватизувати "Роснефть"
Зазначається, що державі РФ належить 69,5% "Роснефти" через "Роснефтегаз".
Міністр економічного розвитку (МЕР) Олексій Улюкаєв заявив, що уряд ухвалив рішення щодо приватизації держкомпанії "Роснефть", а виручені кошти "будуть спрямовані до бюджету в якості дивідендів "Роснефтегаз", повідомляє Газета.ru.
"Формально продаж "Роснефти" буде проводити "Роснефтегаз", тому ці доходи будуть направлені до бюджету як дивіденди "Роснефтегаз", що є прямими доходами бюджету. Це формальність. Я вважаю, що таке рішення є", - розповів Улюкаєв.
Державі РФ належить 69,5% "Роснефти" через "Роснефтегаз".
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Раніше видавництво повідомляло, що російський уряд вибирає консультантів для проведення приватизації "Башнефть" і "Роснефти".