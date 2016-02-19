У Росії вирішили приватизувати "Роснефть"

Міністр економічного розвитку (МЕР) Олексій Улюкаєв заявив, що уряд ухвалив рішення щодо приватизації держкомпанії "Роснефть", а виручені кошти "будуть спрямовані до бюджету в якості дивідендів "Роснефтегаз", повідомляє Газета.ru.

"Формально продаж "Роснефти" буде проводити "Роснефтегаз", тому ці доходи будуть направлені до бюджету як дивіденди "Роснефтегаз", що є прямими доходами бюджету. Це формальність. Я вважаю, що таке рішення є", - розповів Улюкаєв.

Державі РФ належить 69,5% "Роснефти" через "Роснефтегаз".

Читайте такожДоходи Росії від експорту нафти в 2015 році впали майже вдвічі

Раніше видавництво повідомляло, що російський уряд вибирає консультантів для проведення приватизації "Башнефть" і "Роснефти".