Англійський фунт різко впав через побоювання виходу з Євросоюзу

Курс фунта стерлінгів до долара впав на 2,1% до $1,41 після заяв мера Лондона Бориса Джонсона про підтримку виходу Великобританії з ЄС.

Як передає BBC News, зниження курсу британської валюти стало найбільшим падінням за день з 2009 року.

Джонсон 21 лютого заявив, що планує підтримати ідею виходу Британії з Євросоюзу. За словами мера британської столиці, він «хоче укласти вигіднішу угоду для народу цієї країни», повідомляє Slon.ru.

Як повідомив 20 лютого британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, референдум про членство країни в ЄС пройде 23 червня 2016 року.

У той же день стало відомо, що Великобританія домоглася особливого статусу в Євросоюзі. Зокрема, країна отримала право по-своєму трактувати політичні рішення ЄС.

До референдуму Кемерон буде вести кампанію, щоб переконати британців у необхідності залишитися в Євросоюзі.