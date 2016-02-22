Англійський фунт різко впав через побоювання виходу з Євросоюзу

18:17, 22 лютого 2016
Фондовий ринок
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На настрій інвесторів серйозно вплинула заява мера Лондона Бориса Джонсона про намір очолити кампанію прихильників виходу країни зі складу ЄС на запланованому на 23 червня референдумі.

REUTERS

Курс фунта стерлінгів до долара впав на 2,1% до $1,41 після заяв мера Лондона Бориса Джонсона про підтримку виходу Великобританії з ЄС.

Як передає BBC News, зниження курсу британської валюти стало найбільшим падінням за день з 2009 року.

Джонсон 21 лютого заявив, що планує підтримати ідею виходу Британії з Євросоюзу. За словами мера британської столиці, він «хоче укласти вигіднішу угоду для народу цієї країни», повідомляє Slon.ru.

Як повідомив 20 лютого британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, референдум про членство країни в ЄС пройде 23 червня 2016 року.

У той же день стало відомо, що Великобританія домоглася особливого статусу в Євросоюзі. Зокрема, країна отримала право по-своєму трактувати політичні рішення ЄС.

До референдуму Кемерон буде вести кампанію, щоб переконати британців у необхідності залишитися в Євросоюзі.

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