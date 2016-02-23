ДТЕК Ахметова збільшив свою частку в "Нафтогазвидобуванні" до 55%

Енергохолдинг ДТЕК, який належить бізнесмену Рінату Ахметову, збільшив свою частку в одній із найбільших в Україні приватних газодобувних компаній «Нафтогазвидобування» до 55% з 36,65%.

Про це компанія повідомляє в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, частка нідерландської «дочки» компанії ДТЕК DTEK Oil&Gas B. V. збільшилася до 55% з 36,65%.

Разом з тим, в акціонерному капіталі «Нафтогазвидобування» з'явилася ще одна нідерландська компанія Salazie B. V., яка сконцентрувала 25% акцій. Salazie B. V. була створена в серпні 2014 року.

Частки двох кіпрських компаній скоротилися в акціонерному капіталі «Нафтогазвидобування». Зокрема, Foloux Consulting Limited (Кіпр) скоротила частку в газодобувній компанії до 15% з 25%, а Wolford Holdings Limited - до 0,0001% з 16,7%.

Компанія Vediston Management Limited, яка володіла 16,65% акцій, вийшла зі складу акціонерів «Нафтогазвидобування».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з газової свердловини №11 Семиренківського родовища Полтавської області, яка належить компанії «Нафтогазвидобування».

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Довідка УНІАН. Компанія «Нафтогазвидобування» – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основний акціонер – енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Компанія розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області – Семиренківському і Мачухському. Доведені запаси природного газу становлять 20 млрд куб. м, газового конденсату – 2 млн тонн.

Крім ДТЕК, за даними ЗМІ, частки в компанії через офшори також мають Нестор Шуфрич та Микола Рудьковський.