Міненерговугілля запропонувало обмежити повноваження прем'єра

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує позбавити прем'єр-міністра права давати доручення окремим міністерствам з питань, що стосуються управління державними компаніями.

Про це йдеться у запропонованій Міненерговугілля моделі реструктуризації НАК "Нафтогаз України".

"Необхідним є внесення змін, зокрема, до закону про Кабінет міністрів України, які визначатимуть, що прем'єр-міністр України не може давати доручення окремим міністерствам з питань, що стосуються виконання функцій управління корпоративними правами держави або державною власністю", - йдеться в документі.

На думку міністерства, незалежність Міненерговугілля можна забезпечити лише тоді, коли доручення від Кабінету міністрів надходитимуть у вигляді колегіального рішення, а не одноосібного рішення прем'єр-міністра.

"Прем'єр-міністр України фактично володіє контрольними повноваженнями над окремими міністерствами, при цьому такі повноваження здійснюються не через механізм колегіального прийняття рішень, а одноосібно", - наголошується в документі.

Згідно моделі реструктуризації, Міненерговугілля хоче отримати контроль над переданими разом з "Нафтогазом" в Мінекономрозвитку держкомпаніями "Укртрансгаз" і "Укртранснафта", а також зберегти вплив на "Укренерго".

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості відмовилося виконувати постанову Кабміну про передачу держпакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" до Фонду держмайна для подальшої її приватизації.