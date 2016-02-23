Фонд держмайна назвав можливу дату початку конкурсу з приватизації ОПЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) 30 червня 2016 року планує почати конкурс з приватизації 99,6% акцій одного з найбільших в країні виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу, йдеться в плані продажу підприємства, яким володіє УНІАН.

«Проведення конкурсу з продажу пакета акцій з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону та визначення конкурсною комісією переможця конкурсу - 30 червня 2016 року», - повідомляється в документі.

Згідно з планом, даний етап приватизації буде тривати 30-45 днів.

Також 4 травня фонд планує засідання конкурсної комісії щодо визначення початкової ціни продажу та фіксованих умов проведення конкурсу.

Згідно з документом, робоча група Кабінету міністрів 5 травня повинна буде надати фонду рекомендації щодо початкової ціни пакета акцій заводу.

Раніше голова фонду Ігор Білоус в інтерв'ю УНІАН повідомив, що ФДМУ має намір продати Одеський припортовий завод в червні цього року. Він зазначив, що відкладати приватизацію підприємства далі не можна, тому що ситуація на ринку аміаку і карбаміду не стане кращою, а запасу потужності у заводу небагато.

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Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.