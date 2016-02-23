"Велика четвірка" відмовилася: ОПЗ оцінюватиме українсько-угорська компанія "Увекон"

Українсько-угорську консалтингову компанію «Увекон» за результатами конкурсу, проведеного Фондом державного майна України (ФДМУ), обрано оцінювачем 99,6% акцій одного з найбільших хімічних підприємств країни - Одеського припортового заводу (ОПЗ) для подальшої його приватизації.

Про це на зустрічі з журналістами повідомила заступник голови ФДМУ Наталія Лебідь.

«19 лютого був конкурс, було 4 претенденти ... виграло спільне українсько-угорське підприємство «Увекон» ... Іншими претендентами були Baker Tilly, Національна мережа аукціонних центрів і Українська універсальна біржа ... Оцінка займе 35 днів з дати укладення договору. До 25 лютого ми повинні укласти договір», - сказала вона.

Також Лебідь повідомила, що Фонд держмайна очікував участі в конкурсі компаній «великої четвірки» (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte і KPMG), але через фінансовы обмеження при оплаті за послуги з оцінки в 200 тис. грн ці компанії відмовилися від участі.

«Вони відразу сказали, що оцінка такого об'єкта коштуватиме не менш як 1 млн грн, але закон нам більш як 200 тис. грн не дозволяє витрачати», - додала вона.

Голова ФДМУ Ігор Білоус зазначив, що, незалежно від результатів оцінки, ціну пакета акцій ОПЗ переглянути у бік збільшення може створена Кабінетом міністрів консультативна група, куди входять представники уряду, Фонду держмайна і міжнародних фінансових організацій.

«Незважаючи на те, що у нас є оцінювач, та на те, як він оцінить, у нас є advisory board, який створено Кабміном і наділено правом переглядати початкову ціну в бік збільшення. Потім у нас є Кабмін, потім прем'єр-міністр, який стверджує ціну», - сказав Білоус.

Голова ФДМУ повідомив, що компанія «Увекон» співпрацюватиме з радником з приватизації ОПЗ швейцарським банком UBS з питань оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував оцінити 94,6% та 99,6% акцій Одеського припортового заводу.

Білоус в інтерв'ю УНІАН раніше зазначав, що початкова ціна пакету акцій ОПЗ повинна бути не меншою як 500 млн дол. Радник з питань приватизації UBS оцінив завод в діапазоні від 400 млн дол. до 700 млн дол., оскільки ціна залежить від кон'юнктури на ринку сировини, політичної ситуації, прозорості процесу продажу.

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Довідка УНІАН. «Увекон» - спільне українсько-угорське підприємство, створене в 1992 році. Консалтингова компанія спеціалізується на проектах за замовленнями великих українських та іноземних банків з широкою мережею філій, компаній з великою кількістю підрозділів, груп компаній, роздрібних мереж.

Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.