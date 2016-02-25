Китайські фондові індекси знову різко впали

Котирування акцій китайських компаній показали найсильніше за останній місяць падіння. В ході торгів 25 лютого 2016 року основний фондовий індекс Shanghai Composite знизився на 6,8%, опустившись до позначки 2729,8 пункту.

При цьому акції близько 400 китайських компаній подешевшали відразу на 10%, досягнувши встановленого регулятором денного ліміту, при цьому найбільших втрат зазнали промислові та технологічні компанії, відзначає агентство Bloomberg.

Ще серйознішу динаміку зниження продемонстрував SZSE Component - основний індекс Шеньчженьській біржі, де торгуються акції більшості найбільших держкомпаній. На мінімумі індекс, при розрахунку якого враховується вартість паперів 40 найбільш ліквідних і великих компаній на біржі, впав відразу на 7,74%.

Високотехнологічний індекс ChiNext, що відображає динаміку вартості акцій хай-тек компаній і інтернет-стартапів, упав відразу на 7,86%.

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Раніше в четвер Народний банк Китаю повідомив про те, що за допомогою операцій зворотного репо (купівля цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу за фіксованою ціною) влив у фінансову систему ще 340 млрд юанів, що становить приблизно $ 52,1 млрд, передає РБК.

Вартість нафти марки Brent на біржі ICE опускалася сьогодні до $33,88 за барель, що на 1,54% нижче за рівень закриття вчорашніх торгів.