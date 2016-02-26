Фонд держмайна пропонує поповнити приватизаційний список 44 держпідприємствами

Фонд державного майна України (ФДМУ) підготував законопроект для подачі у Верховну Раду, згідно з яким відомство пропонує виключити зі списку компаній, заборонених для приватизації, 44 держпідприємства, і потім продати їх.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ФДМУ.

«Такий законопроект розроблено з метою розширити коло об'єктів, які можуть бути приватизовані в 2016 році. Це сприятиме виконанню приватизаційних завдань, окреслених урядовою постановою від 12 травня 2015 року «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015-2016 роках», - зазначила прес-служба.

До списку підприємств для приватизації Фонд держмайна включив, зокрема, «Укрцинк», державну авіакомпанію «Одеські авіалінії», ДП «Смоли», 8 підприємств, що займаються торф'яної діяльністю, Одеський лікеро-горілчаний завод, Харківський лікеро-горілчаний завод, Харківський завод шампанських вин.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в лютому цього року запропонував Кабінету міністрів у 2016 році включити до списку приватизації 20 об'єктів держвласності, зокрема, «Турбоатом», який є одним із найбільших у світі виробників турбін (75% акцій належать державі) та «Запорізький титано-магнієвий комбінат» - єдиний у Європі виробник губчастого титану (51% акцій належать державі).

Крім того, ФДМУ запропонував уряду виключити 75 держкомпаній зі списку об'єктів, що підлягають приватизації: 10 об'єктів, які перебувають в управлінні фонду та розташовані у зоні проведення АТО, по 17 компаній в управлінні Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства економічного розвитку і торгівлі через тяжкий фінансовий стан, 22 об'єкти через незадовільний стан для приватизації і ще 9 компаній, оскільки вони вже приватизовані раніше.