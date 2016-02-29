Міненерго передало держпакет акцій "Центренерго" для приватизації

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ввечері в п'ятницю, 26 лютого, передало 78,3% акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" Фонду державного майна України (ФДМУ) для подальшої приватизації.

Про це повідомила прес-служба фонду в коментарі УНІАН.

"Нам передали акції "Центренерго". Увечері в п'ятницю надійшли на рахунок у цінних паперах. Сьогодні (29 лютого – УНІАН) вранці ми їх вже побачили", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 18 лютого на засіданні уряду доручив Міненерго найближчим часом передати акції компанії "Центренерго" в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив про готовність передати акції компанії у ФДМУ, а також висловив впевненість, що чинне керівництво держкомпанії переможе в оголошеному кадровому конкурсі.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.