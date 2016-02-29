Фонд держмайна почав підготовку до приватизації 4 обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення конкурсів з приватизації 70% акцій "Миколаївобленерго", 70% "Хмельницькобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго".

Про це повідомляється в офіційному виданні фонду "Відомості приватизації".

Конкурси з продажу акцій буде проходити з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

Також у фонді повідомили, що за результатами проведеного відомством конкурсу оцінювачем "Миколаївобленерго" стала одеська компанія "Експертне агентство "Укрконсалт", "Хмельницькобленерго" оцінюватиме столична компанія "Об'єднане підприємство з оцінки та експертизи спеціальних об'єктів і інвестицій - Україна", "Харківобленерго" харківська "Північно-Східна консалтингова група", "Тернопільобленерго" - місцева "Орієнтир-Реформа".

"Перемогли місцеві компанії, які при цьому мають велику кількість оцінювачів та більше 10 років досвіду роботи, в тому числі в оцінюванні об'єктів у сфері енергетики", - цитує прес-служба ФДМУ заступника глави відомства Наталію Лебідь.

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Крім того, ФДМУ почав підготовку до приватизації 50% плюс 1 акції компаній "Укрнафтопродукт" та "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", 100% акцій "Гайворонського тепловозоремонтного заводу" та 94,5% "Закарпатського заводу "Електроавтоматика".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в січні затвердив план виставлення на приватизацію держпакетів акцій стратегічних підприємств груп В і Г в 2016 році, який, зокрема, передбачає продаж на аукціоні в червні 70% "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго".