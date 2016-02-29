Fitch, Moody's і Standard&Poor's можуть піти з Росії

Агентство Fitch Ratings не виключає, що припинить надавати в Росії рейтинги за національною шкалою, пише Bloomberg з посиланням на голову аналітичної служби міжнародного рейтингового агентства Ієна Ліннелла. Це означає, що Fitch, швидше за все, не буде створювати дочірню компанію (зараз у Росії діє філія агентства) та акредитуватися при Центробанку, як вимагає ухвалений торік закон про рейтингові агентства.

Тим самим національні рейтинги Fitch втратять силу на території Росії, при цьому агентство продовжить надавати міжнародні рейтинги російським компаніям.

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Від акредитації і, як наслідок, присвоєння національних рейтингів також, ймовірно, відмовляться у Росії і два інших міжнародних агентства S&P і Moody's. Про це РБК повідомило джерело, близьке до Центробанку. Джерело, близьке до S&P, підтвердило, що агентство схильне відмовитися від створення «дочки» в Росії. Так само може вчинити і Moody's, судячи за словами джерела, близького до цього агентства.

«Ця тема обговорювалася на одній з нарад в ЦБ в жовтні (2015 року), — розповідало ще в кінці минулого року джерело в одному з міжнародних рейтингових агентств. — Причина — як у вимогах російського закону, так і у установці європейського регулятора на делокалізацію».

«Банк Росії продовжує переговори з усіма трьома агентствами. У всіх ще є час прийняти зважене рішення», — сказав співрозмовник, близький до ЦБ.

Закон про рейтингові агентства в РФ внабуде чинності в 2017 році. Він вимагає від усіх міжнародних агентств створити дочірні компанії в Росії, якщо вони хочуть виставляти рейтинги за національною шкалою — ті, які використовуються всередині країни, наприклад, при розміщенні державних коштів або при кредитуванні в ЦБ.

Закон також забороняє агентствам відкликати кредитні рейтинги, присвоєні за національною шкалою, згідно з рішеннями органів влади іноземних держав. Це вимога закону призводить до колізії: міжнародні агентства змушені вибирати між виконанням російського законодавства і законодавства країн, де знаходяться їх штаб-квартири (у США і Великобританії). «Ми як глобальна компанія, яка повинна дотримуватися законів США, поставлені в ситуацію, коли в разі введення санкцій проти російських клієнтів порушимо або російське, або міжнародне законодавство», — сказав Ліннелл в інтерв'ю Bloomberg.

За законом, що набере чинності в 2017 році, іноземні рейтингові агентства можуть працювати в Росії або через філії та присвоювати міжнародні рейтинги, або створити в Росії «дочку», яка буде відповідати новим вимогам російського законодавства і присвоювати рейтинги за національною шкалою. Через вимоги нового закону витрати міжнародних агентств повинні істотно зрости, що може виявитися економічно недоцільним у ситуації, коли немає передумов для зростання ринку.